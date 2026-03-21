Главный онколог Минздрава: мировая наука не готова победить рак, но сможет снизить смертность

Мировая наука пока не готова победить рак, однако создаются инновационные подходы лечения, которые снижают смертность и увеличивают продолжительность жизни пациентов с злокачественными новообразованиями, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

«Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса. И если эта тенденция сохранится, то в ближайшие годы мы будем видеть дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни пациентов», — сказал Андрей Каприн.

Он добавил, что онкология как наука развивается очень быстро и становится все более мультидисциплинарной, пишет РИА Новости.

«Рак — это не одно заболевание, а сотни различных нозологий с разной биологией и разным поведением. Поэтому говорить, что рак когда-то будет полностью побежден, некорректно», — пояснил онколог.

По его словам, сейчас все движется к тому, чтобы все больше форм рака становились либо излечимыми на ранних стадиях, либо хроническими и управляемыми на поздних.