Выход на лед стал смертельно опасен: В МЧС предупредили жителей Псковской области о тонком льде и ледоходе

В связи с весенним паводком и началом ледохода на водоемах Псковской области инспекторы ГИМС призывают жителей и гостей региона соблюдать повышенную осторожность. Сложная ледовая обстановка сохраняется на большинстве рек и озер, сообщают в ГУ МЧС по Псковской области.

По данным ведомства, на реке Великой в черте Опочки наблюдаются остаточные забереги. В черте Пскова — фиксируется остаточный ледоход и навалы льда на берегах. На Ловати в черте Великих Лук — редкий ледоход, при этом выше по течению от плотины на реке сохраняется ледостав с промоинами.

На самом озере наблюдаются подвижки льда, разводья. В таких условиях выход на лед крайне опасен, поскольку человек проваливается в воду сразу, а выбраться обратно весьма сложно — края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела.

Инспекторы ГИМС напоминают и взрослым, и детям быть особенно осторожными во время ледохода. Не стоит находиться на берегу реки: оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение — всё это может обернуться несчастным случаем. Следует избегать обрывистых и подмытых берегов – они могут обвалиться. Наблюдая за ледоходом с моста, набережной, причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения. Категорически нельзя приближаться к ледяным заторам, ходить по льдинам и кататься на них.

«Родители, не допускайте детей к реке без присмотра взрослых! Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите о правилах поведения в период ледохода. Объясните им, что шалить у воды нельзя, пресекайте лихачество. Помните, период половодья требует от всех порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде!», — предупредили в ведомстве.