Почти половина компаний СЗФО повысила оклады сотрудникам в первой половине года — аналитики

Почти половина компаний СЗФО (49%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, еще 45% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 года еще 35% компаний СЗФО планируют повысить оклады, а 55% намерены сохранить их на прежнем уровне. Наиболее активно повышать зарплаты сотрудникам планируют компании из сферы энергетики (43%) и производства продуктов питания (42%). Также в число отраслей-лидеров по ожидаемому росту окладов вошли образовательные учреждения (36%), компании в сфере электроники, приборостроения, бытовой техники, компьютеров и оргтехники, а также организации, оказывающие услуги населению (по 34%). Замыкают топ-10 гостинично-ресторанный бизнес и кейтеринг, тяжелое машиностроение и финансовый сектор (по 33%), медицина и фармацевтика (32%), а также транспортно-логистическая отрасль (31%).

