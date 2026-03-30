 
Общество

Оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО закупят в Псковской области

0

Обновлять оборудование в школах региона в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» продолжают в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«В прошлом году для кабинетов Технологии и Основ безопасности и защиты Родины мы закупали инструменты, швейные машинки, кухонную технику, манекены для оказания первой помощи, макеты оружия и учебные муляжи. Теперь на очереди кабинеты физики, музыки и ИЗО», - сказал Михаил Ведерников.

В школах появятся современные демонстрационные наборы для проведения экспериментов по динамике вращательного движения, механическим и волновым явлениям, по изучению зависимости индукции магнитного поля от силы тока, а также механических колебаний. А ещё – измерительные приборы, калориметры, модели Солнце–Земля–Луна и небесной сферы и другое оборудование.

Кабинеты музыки обеспечат демонстрационными учебными таблицами, а классы изобразительного искусства – муляжами фруктов, овощей и грибов.

Новое оснащение появится в 84 школах области и позволит проводить больше наглядных опытов, вовлекать школьников в исследовательскую работу, делать работу учителя удобнее, а уроки – нагляднее и практичнее.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026