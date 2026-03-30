Оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО закупят в Псковской области

Обновлять оборудование в школах региона в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» продолжают в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

«В прошлом году для кабинетов Технологии и Основ безопасности и защиты Родины мы закупали инструменты, швейные машинки, кухонную технику, манекены для оказания первой помощи, макеты оружия и учебные муляжи. Теперь на очереди кабинеты физики, музыки и ИЗО», - сказал Михаил Ведерников.

В школах появятся современные демонстрационные наборы для проведения экспериментов по динамике вращательного движения, механическим и волновым явлениям, по изучению зависимости индукции магнитного поля от силы тока, а также механических колебаний. А ещё – измерительные приборы, калориметры, модели Солнце–Земля–Луна и небесной сферы и другое оборудование.

Кабинеты музыки обеспечат демонстрационными учебными таблицами, а классы изобразительного искусства – муляжами фруктов, овощей и грибов.

Новое оснащение появится в 84 школах области и позволит проводить больше наглядных опытов, вовлекать школьников в исследовательскую работу, делать работу учителя удобнее, а уроки – нагляднее и практичнее.