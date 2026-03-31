На ярмарке трудоустройства в Псковской области 17 апреля представят 4000 вакансий

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Псковской области 17 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения. Участие в мероприятии примут 250 работодателей, которые предложат 4000 вакансий в различных сферах, таких как промышленность, сельское хозяйство, образование, социальная сфера, торговля и услуги.

Как рассказали врио директора Псковского областного кадрового центра Наталия Мозговая и руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Елизавета Зиязова, мероприятия пройдут на 25 площадках в каждом муниципалитете области. Участники смогут не только найти работу, но и пройти профориентацию, ознакомиться с программами переобучения и мерами государственной поддержки.

Молодёжный кадровый центр организует для молодых соискателей презентации образовательных программ и востребованных профессий. На площадке регионального Дома молодёжи развернется специализированная секция с интерактивными площадками, викторинами и играми по профориентации.

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» служит эффективным инструментом для найма работников, позволяя соискателям экономить время и видеть все возможные перспективы трудоустройства, отметили в ОЦЗН. Работодатели могут зарегистрироваться для участия через портал «Работа России», а соискателям достаточно прийти на мероприятие.

В 2025 году благодаря ярмарке трудоустройства в Псковской области 400 человек нашли подходящую работу. На рынке труда сейчас требуется 451 специалист в различных сферах. После регионального этапа пройдет федеральный, который намечен на 26 июня. Ярмарка проводится ежегодно с 2023 года по поручению президента России и организована в рамках национального проекта «Кадры». За три года в стране трудоустроили 384 тысячи человек.