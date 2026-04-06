Тотальный надзор разрушает ответственность сотрудников – политический психолог

За неэффективностью сотрудника часто стоит не лень, а перегрузка, неясные приоритеты или внешние факторы — игнорирование этого контекста ради чистых цифр быстро подрывает доверие. Но и уход в одну эмпатию без фиксации результата ведёт к размыванию стандартов. Политический психолог, к.п.н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин отметил, что жесткий контроль эффективности и человечность не противоречат друг другу, если развести их по разным уровням управления. Контроль – про результат и прозрачность ожиданий, а человечность – про способ взаимодействия с человеком. Проблемы начинаются там, где контроль превращается в давление, а требования в недоверие по умолчанию.

«Основа баланса – предельная ясность правил игры. Когда у сотрудника четко определены цели, метрики и критерии успеха, жесткость перестает восприниматься как произвол. Это уже не «за мной следят», а «понятно, по каким правилам оценивается мой вклад». Чем прозрачнее метрики, тем меньше необходимость в микроменеджменте, и, следовательно, тем больше пространства для доверия», - заметил Артур Вафин.

По словам эксперта, доверие не равно отсутствию контроля, поскольку это больше про презумпцию адекватности.

«Сначала мы исходим из того, что человек способен справляться, и только при отклонениях усиливаем внимание. Если же контроль изначально строится как тотальный надзор, он разрушает ответственность – сотрудники начинают работать на проверку, а не на результат», - пояснил Артур Вафин.

Политический психолог уточнил, что человечность проявляется в том, как именно реализуется контроль. Можно фиксировать отклонения сухо и формально, а можно – через разговор о причинах и поддержке. При этом уволить человека можно по-разному: можно мягко расстаться, а можно наорать и наговорить, что угодно, пишет RuNews24.ru.

Эксперт подчёркивает: важно понимать, что неэффективность редко сидит в вакууме: за ней могут стоять перегрузка, неясные приоритеты или внешние факторы. Игнорирование этого контекста в пользу чистых цифр быстро разрушает доверие. Но и уход только в эмпатию без фиксации результата тоже ведет к размыванию стандартов. Баланс достигается там, где руководитель одновременно держит планку и остается в диалоге со своими сотрудниками.