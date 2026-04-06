 
Общество

«Кругосветное автомобильное путешествие с хангылем» пройдет впервые в Пскове

«Кругосветное автомобильное путешествие с хангылем» – проект, который познакомит жителей и гостей региона с философией и красотой корейской письменности состоится 10 апреля в 18:30 в актовом зале Дома молодёжи, сообщили в АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Участники смогут узнать об истории создания хангыля – уникальной письменности, разработанной королём Седжоном в XV веке, и погрузятся в её философию – черты корейских букв откроются как зашифрованные космические принципы и идея мира и взаимопонимания между народами.

В программе – живое искусство каллиграфии. Мастер на глазах у зрителей создаст художественное послание на огромном листе традиционной корейской бумаги ханджи. Каждый сможет попробовать свои силы: под руководством опытного каллиграфа написать своё имя на хангыле и забрать работу на память.

Приглашаются все желающие. Вход свободный, по предварительной регистрации.

«Это мероприятие особенно актуально в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Организаторами мероприятия выступают Псковский корейский культурный Центр Корё, Дом Молодёжи, Международный клуб дружбы Псковской области и Псковская областная библиотека имени Курбатова», - отметили в Центре.

