Круглый стол по вопросам обеспечения законности в УИС провели в Пскове

Круглый стол по гражданско-правовым вопросам обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательной организации.

Научное мероприятие, организатором которого выступила кафедра гражданско-правовых дисциплин, в очном и дистанционном формате собрало курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Брянского филиала Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, Университета ФСИН России, Псковского филиала Университета ФСИН России и студентов Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт деловой карьеры», ПсковГУ, Пермского филиала РАНХиГС.

Открывая заседание круглого стола и приветствуя его участников, заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России по учебной и научной работе Роман Иваняков подчеркнул актуальность обсуждаемой темы, связанной с гражданско-правовыми аспектами обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе.

«Сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан быть честным и преданным порученному делу, добросовестно исполнять свои обязанности. Поступая на службу в уголовно-исполнительную систему, он добровольно возложил на себя такие обязанности. Обладая специальным правовым статусом, он обязан воздерживаться от любых действий, вызывающих сомнение в его беспристрастности, или которые могут нанести ущерб авторитету уголовно-исполнительной системы», – отметил Роман Иваняков.

В своих выступлениях участники научного мероприятия обратили внимание на правовые аспекты оценки законности, в том числе общепризнанные принципы, и обсудили гражданско-правовую ответственность не только сотрудников, но и осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях ФСИН России, а также без изоляции от общества, с учетом сегодняшней действительности: при развитии института пробации в России.

В ходе научной дискуссии по результатам работы круглого стола была достигнута основная цель мероприятия – обсуждены вопросы соблюдения законности в уголовно-исполнительной системе, а также выявлены проблемные аспекты в обсуждаемых темах.