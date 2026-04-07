Новый сезон всероссийской игры «Семейная зарница» начался в Великих Луках

Новый сезон всероссийской игры «Семейная зарница», направленной на формирование образа традиционной патриотичной российской семьи, стартовал в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Финал масштабной игры пройдёт в августе-сентябре текущего года. Подать заявку на участие можно до 24 апреля на сайте «Движения Первых». Подробную информацию о правилах участия разместили в карточках движения.
Проект реализуется при поддержке Министерства обороны РФ и «Росмолодёжи» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».