 
Общество

Новый сезон всероссийской игры «Семейная зарница» начался в Великих Луках

Новый сезон всероссийской игры «Семейная зарница», направленной на формирование образа традиционной патриотичной российской семьи, стартовал в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображения здесь и далее: администрация Великих Лук

«Семейная зарница» — это не просто игра. Она помогает нам полюбить свою Родину через уважение к её истории, ценность собственной семьи и пройденные совместно с ней состязания. Это возможность поддержать друг друга, добиться успеха вместе и укрепить связь между поколениями», — подчеркнули в администрации. Отмечается, что ключевая цель игры — формирование образа традиционной патриотичной российской семьи.

Финал масштабной игры пройдёт в августе-сентябре текущего года. Подать заявку на участие можно до 24 апреля на сайте «Движения Первых». Подробную информацию о правилах участия разместили в карточках движения.

 

Проект реализуется при поддержке Министерства обороны РФ и «Росмолодёжи» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

