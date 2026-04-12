В Пскове прошёл мастер-класс по Пасхальному звону в храме Димитрия Солунского сегодня, 12 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мастер-класс провёл опытный звонарь и руководитель Псковской школы звонарей при храме Димитрия Солунского Игнатий Шешуков.

«Интересный человек - это тот, кто горит своим делом», - отозвался об Игнатии иерей Александр Николаев, отец-настоятель храма Дмитрия Солунского.

Участники мастер-класса прослушали исторический экскурс о появлении и развитии самих колоколов и звонарного дела, узнали о разных стилях и направлениях данного ремесла, а также получили приглашение присоединиться к школе звонарей.

«Это одно из наших национальных достижений - колокольный звон. Это чистая импровизация. Ни один звон не может быть перенесён с одной колокольни на другую. Сколько колоколен, столько и традиций звона, это переходит от звонаря к звонарю, от лидера к своим ученикам», - отмечает Игнатий Шешуков.

После лекции Игнатий Шешуков провёл практическую часть мероприятия и показал, как можно импровизировать с колокольным звоном в Доме причта, после чего участники "от мала до велика" смогли попробовать создать собственный уникальный колокольный звон.

Также каждый желающий смог испытать себя на действующей колокольне храма Димитрия Солунского.