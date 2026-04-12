В Пскове сносят кафе «Сосновый бор»

В Пскове начался снос кафе «Сосновый бор» на улице Советской Армии, 116, что вызвало беспокойство среди местных жителей и обсуждения в социальных сетях. Причины происходящего объяснила владелец заведения Елена Шабалина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Сообщество «ВКонтакте» «Жесть по-Псковски»

По её словам, снос здания связан с новым федеральным законом, который регулирует параметры застройки и использования земельных участков. В соответствии с этим законом, она обязана снести здание, так как его параметры не соответствуют установленным нормам.

«Мне приходится сносить здание за свой счёт. Если я решу строить 44 метра, мне просто продлили на 44 метра аренду. Это федеральный закон. Я превысила, и никак нельзя оставить», — пояснила она.

Елена Шабалина также отметила, что всех остальных владельцев подобных заведений предупредили о необходимости переписать заявления, а её — нет: «Я уже узнала тогда, когда не имела права переписать заявление».

Это уже третье кафе, которое сносят у Елены Шабалиной. Первое находилось на улице Набат, затем — на Ольгинской набережной.

Елена Шабалина также сообщила, что уже купила участок на улице Советской Армии, где планирует строить новое здание, однако не уверена, что ей разрешат открыть кафе. «Я буду думать, что делать», — заключила она.

Владелец поблагодарила всех, кто переживает за судьбу кафе и поддерживает её в трудное время. «Огромное спасибо от меня всем, кто приходил в «Сосновый бор»», — сказала она.