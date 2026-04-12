Передовые космические разработки показали в Петропавловской крепости

Передовые разработки в области космонавтики представили широкой публике на выставке «День инноваций» в Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба музея истории Санкт-Петербурга.

«На выставке представлены передовые разработки, которые познакомят жителей и гостей города с инновационными технологиями и приобщат к космической отрасли, в том числе молодое поколение. Организаторами выставки выступают ВКА им. А. Ф. Можайского и ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга Музей Космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко», - говорится в сообщении.

В рамках выставки также пройдут мастер-классы, тематические лекции и выступления, пишет ТАСС.

Участие в «Дне инноваций» приняли воспитанники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, члены Всеросийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ведущие образовательные научные организации, подведомственные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

Продолжение праздника

Продолжится празднование Дня космонавтики в Петропавловской крепости 25 апреля. Площадками станут атриум Комендантского дома и Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко.

Ежегодный праздник, популяризирующий достижения отечественной космонавтики, откроется ровно в полдень традиционным выстрелом сигнального орудия с Государева бастиона. Сразу после залпа по Центральной аллее крепости торжественным маршем пройдет оркестр Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.

В 12:20 в атриуме Комендантского дома состоится официальное открытие и встреча гостей с летчиком-космонавтом. Для посетителей подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов, а также интерактивные занятия и тематические мастер-классы для детей.

В конференц-холле Музея космонавтики запланированы показы фильма «Однажды в Ленинграде», посвященного режиссеру Павлу Клушанцеву - основоположнику жанра научно-популярного кино с элементами фантастики. Сеансы пройдут в 12:30 и 14:30, продолжительность картины составляет 1 час 10 минут. Вход в музей в этот день будет свободным для всех желающих с 11:00 до 18:00.

Почему в Петропавловке?

Выбор Петропавловской крепости местом проведения торжеств исторически обоснован. Именно здесь в помещениях Иоанновского равелина в 1932-1933 годах работал второй отдел Газодинамической лаборатории (ГДЛ) - первой в стране опытно-конструкторской организации по созданию ракетных двигателей, которой руководил Валентин Петрович Глушко. В мемориальных стенах ГДЛ расположен музей, носящий его имя.