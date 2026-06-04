Адвокату мучителя собаки Мии в Пскове отказали в возврате дела в прокуратуру

Адвокату мучителя собаки Мии в Пскове отказали ходатайстве о возврате дела в прокуратуру, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: приют «Шанс»

В Псковском городском суде состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Пскова Епископосяна, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке Мия, причинившем ей увечье.

В ходе судебного разбирательства разрешено заявленное ранее стороной защиты ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, в удовлетворении которого отказано.

Для вызова свидетеля по ходатайству стороны защиты судебное заседание отложено на 18 июня в 17:00.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.