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«Гайд-парк»: Олег Савельев о главных темах майской сессии и деятельности в округе

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - депутат Законодательного Собрания Псковской области по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним главные темы майской сессии регионального парламента и его деятельность в округе.

Какие направления деятельности областного правительства он считает ключевыми за 2025 год, а какие считает нужным «подтянуть»? Какие вопросы депутаты-единороссы обозначили губернатору перед его отчетом? Актуальны ли они для населения родного для Олега Савельева Куньинского округа? Как там проходит сезон благоустройства? 

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. 

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Савельев Олег Дмитриевич

Савельев Олег Дмитриевич

​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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