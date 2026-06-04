 
Общество

Тала Нещадимова: Смена тёплых и холодных дней в июне — нормальное явление

0

В Псковской области на этой неделе сохранится тёплая погода, однако в субботу во второй половине дня холодный фронт принесёт кратковременные дожди, грозы и понижение температуры воздуха. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На этой неделе погода ещё тёплая, мы находимся в тёплом секторе, в тёплой воздушной массе, поэтому сегодня-завтра и даже в субботу воздух будет прогреваться до 20–25, 23–28 градусов», — пояснила синоптик.

Она также обозначила, что грядущие изменения связаны с прохождением атмосферного фронта. «Шестого июня — это суббота, во второй половине дня уже возможно прохождение фронта. Фронт холодный, он будет сопровождаться, вероятнее всего, кратковременными дождями, возможно, в отдельных районах будут грозы и ливни», — рассказала Тала Нещадимова.

По её словам, температурный фон изменится с начала следующей недели. «И затем температурный фон изменится: 18–23, 17–22 градуса — это с начала следующей недели», — уточнила специалист.

Тала Нещадимова обратила внимание на предварительный характер прогноза и неустойчивость погоды в июне. «Это предварительный прогноз, поэтому, конечно, всё может меняться, июнь неустойчивый, капризный, оказывают влияние чаще циклоны. Поэтому такая смена относительно тёплых и относительно холодных дней для июня — это абсолютно нормальное явление», — заключила она.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026