Тала Нещадимова: Смена тёплых и холодных дней в июне — нормальное явление

В Псковской области на этой неделе сохранится тёплая погода, однако в субботу во второй половине дня холодный фронт принесёт кратковременные дожди, грозы и понижение температуры воздуха. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На этой неделе погода ещё тёплая, мы находимся в тёплом секторе, в тёплой воздушной массе, поэтому сегодня-завтра и даже в субботу воздух будет прогреваться до 20–25, 23–28 градусов», — пояснила синоптик.

Она также обозначила, что грядущие изменения связаны с прохождением атмосферного фронта. «Шестого июня — это суббота, во второй половине дня уже возможно прохождение фронта. Фронт холодный, он будет сопровождаться, вероятнее всего, кратковременными дождями, возможно, в отдельных районах будут грозы и ливни», — рассказала Тала Нещадимова.

По её словам, температурный фон изменится с начала следующей недели. «И затем температурный фон изменится: 18–23, 17–22 градуса — это с начала следующей недели», — уточнила специалист.

Тала Нещадимова обратила внимание на предварительный характер прогноза и неустойчивость погоды в июне. «Это предварительный прогноз, поэтому, конечно, всё может меняться, июнь неустойчивый, капризный, оказывают влияние чаще циклоны. Поэтому такая смена относительно тёплых и относительно холодных дней для июня — это абсолютно нормальное явление», — заключила она.