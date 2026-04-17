ВТБ закупит медицинское оборудование для детских больниц в 16 регионах

ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» закупит медицинское оборудование для 17 детских больниц в 16 регионах России. Также банк организует для детей серию интерактивных постановок на тему финансовой грамотности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«За прошлый год мы приобрели более 35 медицинских устройств, которые помогли вылечить или провести диагностику более чем миллиона детей. На фоне быстрого развития технологий больницы довольно часто нуждаются в новых медицинских системах, поэтому в рамках программы «Мир без слез» мы создаем для них возможность быстрой закупки важных аппаратов. Это ускоряет диагностику и лечение детей и повышает качество медицинских услуг в регионе», – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В 2026 году помощь будет предоставлена 17 больницам из 16 регионов: Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Каменск-Шахтинск (Ростовская область), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Рязань, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область). В них планируется поставить более 125 единиц оборудования.

Медицинское сотрудничество с больницами-участниками программы «Мир без слез» дополнит культурная программа. ВТБ проведет в клиниках серию игровых спектаклей на тему финансовой грамотности. Героями для детей станут персонажи программы «Спокойной ночи, малыши!» вместе с амбассадором ВТБ по финансовой грамотности Айтишей.