ВТБ закупит медицинское оборудование для детских больниц в 16 регионах

ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» закупит медицинское оборудование для 17 детских больниц в 16 регионах России. Также банк организует для детей серию интерактивных постановок на тему финансовой грамотности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
В 2026 году помощь будет предоставлена 17 больницам из 16 регионов: Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Каменск-Шахтинск (Ростовская область), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Рязань, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область). В них планируется поставить более 125 единиц оборудования.
Медицинское сотрудничество с больницами-участниками программы «Мир без слез» дополнит культурная программа. ВТБ проведет в клиниках серию игровых спектаклей на тему финансовой грамотности. Героями для детей станут персонажи программы «Спокойной ночи, малыши!» вместе с амбассадором ВТБ по финансовой грамотности Айтишей.