Состояние деревенской дороги стало темой приёма граждан спикером Александром Котовым

Жительница деревни Давыдово Стругокрасненского округа пришла на приём к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову. Встреча прошла в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Пскове. Женщина обратилась с просьбой помочь в решении комплекса вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Один из главных вопросов - состояние деревенской дороги. По словам заявительницы, несмотря на регулярную подсыпку и грейдирование силами «Псковавтодора», въезд в населённый пункт постоянно приходит в негодность, особенно в период распутицы. Женщина уверена: дорогу разбивают большегрузы, которые в обход запретов во время просушки дорог перевозят коммерческую древесину.

Александр Котов пояснил посетительнице, что в весенний период, когда выходит так называемый донник, движение большегрузного транспорта по грунтовым дорогам разрешено только для перевозки дров. Для выяснения обстоятельств спикер пообещал направить соответствующие запросы в контролирующие инстанции.

Жительница также попросила содействия в установке контейнера для твёрдых коммунальных отходов. Выяснилось, что в населённом пункте организован мешковой сбор мусора, однако вывозят его редко, в связи с чем жители перестали платить по счетам. «Оказанные услуги обязательно должны быть оплачены. Необходимо погасить долги, в противном случае даже нет оснований для направления претензии региональному оператору», - разъяснил председатель Собрания.

В ходе приёма также обсуждались проблемы транспортной доступности, электроснабжения и мобильной связи. Все озвученные вопросы Александр Котов взял в работу.