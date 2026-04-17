10 человек умерли от отравления в Псковской области с начала года

31 острое отравление химической этиологии зарегистрировано в 1 квартале 2026 года, по данным токсикологического мониторинга в Псковской области. Летальным исходом закончилось 10 отравлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди мужчин зарегистрировано 17 случаев, среди женщин – 14. Показатель составляет 5,4 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного периода прошлого года.

В структуре отравлений выделено четыре группы причин: лекарственными препаратами, спиртосодержащей продукцией, наркотическими веществами и другими мониторируемыми видами. Преобладают отравления лекарственными препаратами – 45,2% случаев.

Отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано шесть отравлений. В большинстве случаев причиной послужил ошибочный прием лекарственных препаратов.

У взрослых чаще всего обстоятельства отравления случайные или преднамеренные: с целью опьянения или из-за ошибочного приема препаратов, при самолечении, от побочного действия лекарств или их непереносимости; значительно реже – причины неопределенные.

Массовые и групповые отравления в 1 квартале 2026 года не зарегистрированы.

