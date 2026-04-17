Министр природных ресурсов и экологии Псковской области присоединился к съезду «Вода России»

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов 16-17 апреля принимает участие в экологическом съезде «Вода России», который проходит в Набережных Челнах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Экологический съезд «Вода России» объединил профессиональное сообщество и волонтерское движение. Первый день был посвящен экспертной работе, второй - запуску сезона уборки берегов по всей стране. Организатором выступает Минприроды России, координаторами - Аналитический центр Минприроды России, Министерство экологии и природный ресурсов Республики Татарстан.

В центре повестки - ключевой доклад заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максима Королькова по теме водопользования и реализации федерального проекта «Вода России». В совещании приняли участие руководители региональных министерств экологии, главы профильных ведомств и ведущие эксперты-экологи федерального уровня.

От Псковской области в новый федеральный проект включено мероприятие «Расчистка реки Великой в городе Опочка» на 2027-2029 годы.

В паспорт «Вода России» указанное мероприятие вошло с показателями: протяженность расчистки – 0,8 км (заявлялись на 2 км), численность населения, улучшившие условия проживания – 18 900 человек.

Общий объем субвенций составит 44,1 млн рублей, в том числе: разработка проекта – 4 млн рублей (2027 год), реализация работ – 40,1 млн рублей (2028-2029 годы).

Во второй день съезда, 17 апреля, Максим Корольков открыл ключевое событие дня для участников, жителей города и эковолонтеров - новый сезон акции «Вода России». К всероссийскому субботнику присоединились все регионы страны, некоторые из них – в прямом эфире.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и за более чем 12 лет стала одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Псковская область ежегодно принимает участие в акции «Вода России». Так, в 2025 году в акции приняли участие 1635 человек. С прибрежных территории водных объектов Псковской области было собрано 240 кубометров мусора.

К торжественному открытию сезона 2026 года (17 апреля) присоединились волонтеры в городе Великие Луки.