 
Общество

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области присоединился к съезду «Вода России»

0

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов 16-17 апреля принимает участие в экологическом съезде «Вода России», который проходит в Набережных Челнах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии. 

Фотографии: министерство природных ресурсов и экологии Псковской области

Экологический съезд «Вода России» объединил профессиональное сообщество и волонтерское движение. Первый день был посвящен экспертной работе, второй - запуску сезона уборки берегов по всей стране. Организатором выступает Минприроды России, координаторами - Аналитический центр Минприроды России, Министерство экологии и природный ресурсов Республики Татарстан.

В центре повестки - ключевой доклад заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максима Королькова по теме водопользования и реализации федерального проекта «Вода России». В совещании приняли участие руководители региональных министерств экологии, главы профильных ведомств и ведущие эксперты-экологи федерального уровня.

От Псковской области в новый федеральный проект включено мероприятие «Расчистка реки Великой в городе Опочка» на 2027-2029 годы.

В паспорт «Вода России» указанное мероприятие вошло с показателями: протяженность расчистки – 0,8 км (заявлялись на 2 км), численность населения, улучшившие условия проживания – 18 900 человек.  

Общий объем субвенций составит 44,1 млн рублей, в том числе: разработка проекта – 4 млн рублей (2027 год), реализация работ – 40,1 млн рублей (2028-2029 годы).

Во второй день съезда, 17 апреля, Максим Корольков открыл ключевое событие дня для участников, жителей города и эковолонтеров - новый сезон акции «Вода России». К всероссийскому субботнику присоединились все регионы страны, некоторые из них – в прямом эфире.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и за более чем 12 лет стала одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Псковская область ежегодно принимает участие в акции «Вода России». Так, в 2025 году в акции приняли участие 1635 человек. С прибрежных территории водных объектов Псковской области было собрано 240 кубометров мусора.

К торжественному открытию сезона 2026 года (17 апреля) присоединились волонтеры в городе Великие Луки.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026