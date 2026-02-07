Россиян предупредили о звонках мошенников с коротких номеров банков

Мошенники могут звонить россиянам с коротких номеров банков с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента, зная, что россияне доверяют информации от оператора кредитной организации и могут потерять бдительность при разговоре, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Некоторые крупные банки с большой клиентской базой используют для связи с клиентами короткие номера. Например, в Сбере это 900, в ВТБ - 1000, в Газпромбанке - 400. По этим номерам клиенты обращаются в банки с вопросами, сообщают об утере карт, блокируют их, запрашивают баланс, если приложение отсутствует или по техническим причинам не работает и так далее, напомнила Лазарева.
С этих номеров, если у клиента подключен такой сервис, поступают смс об операциях и другие важные уведомления. Сотрудники банков тоже могут звонить с коротких номеров, например, с предложениями новых продуктов и услуг или, чтобы подтвердить, что операция по счёту проходит не под воздействием мошенников, добавила она.
Она отметила, что для подмены номера злоумышленники пользуются технологиями IP-телефонии, позволяющими произвольно подменять идентификатор вызывающего абонента. «Мошенники используют специальные программы и сервисы, с помощью которых на экране телефона жертвы во время звонка можно отобразить любые нужные цифры или символы», - уточнила Лазарева.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что мошенники не могут звонить или отправлять смс-сообщения с телефонных номеров банка клиентам, включая короткий номер 900. «Однако злоумышленники могут использовать номер, похожий на банковский, например, +900, или номер, в котором нули заменены на букву О», - уточнили там.
Чтобы защитить себя, там посоветовали записать номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. «Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900», - приводит рекомендации банка РИА Новости.
По словам Лазаревой, российские операторы мобильной связи блокируют большинство звонков с подменных номеров с антифрод-программы. Кроме того, с 2023 года работает созданная Роскомнадзором информационная система «Антифрод», которая помогает операторам выявлять и останавливать вызовы с таких номеров. «И за последние три года число подменных звонков с номеров российских операторов сократилось», - добавила она.