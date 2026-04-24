Избран новый председатель Псковского профсоюза работников промышленности

На состоявшейся внеочередной конференции Псковской областной организации профсоюза работников промышленности делегаты единогласно приняли решение об избрании председателем организации Нины Антиповой. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«Нина Антипова хорошо известна в регионе как ответственный лидер, пользующийся заслуженным авторитетом среди коллег и членов профсоюза. За плечами нового председателя – большой опыт профсоюзной работы и активная общественная деятельность. На протяжении многих лет она зарекомендовала себя как принципиальный и компетентный активист, способный эффективно отстаивать трудовые права и социально-экономические интересы работников», - рассказали в облсовпрофе.

Коллеги отмечают высокий профессионализм Нины Антиповой, ее вовлеченность в решение насущных вопросов трудящихся и ответственность за развитие профсоюзного движения в Псковской области. Вновь избранный председатель поблагодарила участников конференции за оказанное доверие и подтвердила намерение продолжить курс на укрепление единства профсоюзных рядов, совершенствование системы социального партнерства и защиту законных прав членов профсоюза.