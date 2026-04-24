Николай Козловский: Матвей Кузьмин – символ массового героизма в борьбе за Родину

Фильм «Семь верст до рассвета», посвященный подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина и родной великолукской земле, впечатляет и в полной мере показывает героизм нашего народа в борьбе с захватчиками, учит мужеству, силе духа, любви к Родине. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, победа в Великой Отечественной войне – это не просто страница нашей истории. Это событие, которое определило судьбу страны, сохранило ее независимость, язык, культуру и право на будущее.

«Победа была добыта ценой миллионов жизней и разрушенных судеб, сожженных деревень и превращенных в развалины городов, тяжелейших нечеловеческих испытаний, через которые мужественно прошел наш народ ради мира и свободы», – отметил Николай Козловский.

Особое место в истории Великой Победы занимают Великие Луки. В годы войны город оказался в центре ожесточенных боев, пережил оккупацию, был практически стерт с лица земли. Великолукская наступательная операция 1942-1943 годов, получившая название «Малый Сталинград», стала одной из ключевых вех на пути к коренному перелому хода войны.

«Освобождение Великих Лук стало результатом стратегического таланта командования армии, самоотверженности и несгибаемой воли солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, жителей города, не покорившихся врагу. Символом такого массового героизма в борьбе за Родину по праву является наш земляк – Герой Советского Союза Матвей Кузьмин. Простой деревенский житель, повторив подвиг легендарного Ивана Сусанина», – подчеркнул глава города.

По его словам, сегодня особенно важно не просто помнить об этих событиях, но и четко понимать их значимость. Николай Козловский убежден: Великая Победа – это фундамент, на котором построено наше настоящее и строится будущее. Это нравственный ориентир, который учит ответственности за свою страну, за ее безопасность и сохранение исторической правды. Именно поэтому так важны проекты, которые помогают говорить о той страшной войне и Великой Победе с молодежью на понятном им, простом и искреннем языке.

«Как я уже отмечал, такие фильмы необходимы нам всем, особенно, конечно, молодежи. Фильм о Матвее Кузьмине нужно смотреть. Он впечатляет, в полной мере показывает героизм нашего народа в борьбе с захватчиками, учит мужеству, силе духа, любви к Родине. Молодые люди, воспитанные на таких фильмах, будут готовы защищать свое Отечество, малую родину, семью и близких. Воспитание патриотизма невозможно без знания и уважения к истории. И наша общая задача – сделать все, чтобы память о Великой Победе всегда оставалась живой и глубокой, объединяющей все поколения россиян», – резюмировал Николай Козловский.

Предпоказ военной драмы «Семь верст до рассвета», посвященной легендарному подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, состоялся в кинотеатре семейно-досугового центра «Атмосфера» в Великих Луках 23 апреля.

В подготовке съёмок большую помощь оказал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов («Единая Россия»).