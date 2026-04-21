Сим-карты МТС для псковичей стали доступны на ресейл-платформе

Жители Псковской области смогут купить сим-карту МТС на ресейл-платформе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, соответствующий раздел появился на Авито. Продавцами в нем выступают официальные магазины крупных российских операторов связи.

Как уточняют в пресс-службе платформы, пользователь сможет самостоятельно выбрать номер, регион подключения и забрать сим-карту из ближайшего пункта самовывоза. Затем сим-карту необходимо будет зарегистрировать на Госуслугах – салон связи при этом посещать не обязательно.

Операторы большой четвёрки начали продавать сим-карты дистанционно в 2020 году на маркетплейсах, таких как на Ozon. Что же касается ресейл-платформ, то первой такой формат продаж в 2025 году протестировала МТС.

«Около 35% покупок сим-карт, не важно очно или онлайн, обусловлены обновлением смартфона. Зачастую за этим россияне идут на ресейл-платформу, поэтому интеграция в них продажи сим-карт – логичный шаг. Таким образом путь пользователя от покупки смартфона до его подключения значительно сокращается», – прокомментировали в МТС.

По данным Авито, смартфоны в ресейле пользуются стабильной популярностью: если в четвертом квартале 2025 года на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, то в первом квартале года нынешнего — уже 71%.