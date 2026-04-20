ИИ выявил первого нарушителя на досрочном ЕГЭ‑2026

Искусственный интеллект впервые сыграл ключевую роль в обеспечении честности Единого государственного экзамена: нейросеть от «Ростелекома» автоматически зафиксировала нарушение на досрочном этапе ЕГЭ‑2026, сообщили на официальном сайте Рособрнадзора.

Система выявила выпускника, использовавшего шпаргалку в экзаменационном пункте Санкт‑Петербурга. Благодаря интеграции с порталом видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» нарушителя оперативно удалили с экзамена.

Для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.

За нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов были удалены четыре человека.

Также в Рособрнадзоре отметили, что досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек.