 
Общество

ИИ выявил первого нарушителя на досрочном ЕГЭ‑2026

0

Искусственный интеллект впервые сыграл ключевую роль в обеспечении честности Единого государственного экзамена: нейросеть от «Ростелекома» автоматически зафиксировала нарушение на досрочном этапе ЕГЭ‑2026, сообщили на официальном сайте Рособрнадзора.

Система выявила выпускника, использовавшего шпаргалку в экзаменационном пункте Санкт‑Петербурга. Благодаря интеграции с порталом видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» нарушителя оперативно удалили с экзамена. 

Для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.

За нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов были удалены четыре человека. 

Также в Рособрнадзоре отметили, что досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026