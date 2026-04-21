Трактористов в Псковской области приглашают на конкурс профессионального мастерства

В Псковской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Механизатор», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве сельского хозяйства региона.

Конкурс пройдет 24 апреля в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА), адрес: город Великие Луки, проспект Ленина, дом 2. Он представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий.

К участию в региональном этапе конкурса допускаются работники, являющиеся гражданами Российской Федерации и работающие по соответствующей профессии (тракторист-машинист) на сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Псковской области. Стаж работы участников по профессии должен составлять не менее трех лет.

Заявка на участие в региональном этапе конкурса формируется однократно в электронном виде через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Заявки подаются до 22 апреля (включительно). Чтобы заявиться, нужно пройти на сайт в раздел «Номинации», выбрать регион «Псковская область», выбрать номинацию, нажать кнопку «Подать заявку», авторизоваться через Госуслуги, следуя инструкциям.

Положение о конкурсе можно увидеть по ссылке.

Победители получат звание «Лучший по профессии» в Псковской области, диплом и денежную премию, медали и ценные подарки (1-3 места), а также право представлять Псковский регион на всероссийском финале.