33 человека обратились к Алексею Наумцу в ходе личного приема

21 апреля в региональной общественной приёмной «Единой России» прошёл личный приём граждан сенатором РФ Алексеем Наумцом. За помощью и консультациями обратились 33 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Как и на предыдущих встречах, основная повестка традиционно касалась всесторонней поддержки бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также их семей: вопросы социальных выплат, льгот, трудоустройства, медицинской и психологической помощи, а также взаимодействия с военкоматами и профильными ведомствами.

Часть обращений удалось решить оперативно — меры были приняты непосредственно в ходе приёма. Более сложные и системные вопросы сенатор взял на личный контроль для глубокой проработки с участием ответственных структур.

«Работа с обращениями граждан остаётся в приоритете Народной программы партии. Мы будем работать над решением каждого вопроса и делать всё необходимое, чтобы те, кто защищает Родину, и их близкие чувствовали надёжную поддержку государства и партии», – отметил Алексей Наумец.

Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления Народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.