33 человека обратились к Алексею Наумцу в ходе личного приема

21 апреля в региональной общественной приёмной «Единой России» прошёл личный приём граждан сенатором РФ Алексеем Наумцом. За помощью и консультациями обратились 33 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Как и на предыдущих встречах, основная повестка традиционно касалась всесторонней поддержки бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также их семей: вопросы социальных выплат, льгот, трудоустройства, медицинской и психологической помощи, а также взаимодействия с военкоматами и профильными ведомствами.
Часть обращений удалось решить оперативно — меры были приняты непосредственно в ходе приёма. Более сложные и системные вопросы сенатор взял на личный контроль для глубокой проработки с участием ответственных структур.
Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления Народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.
