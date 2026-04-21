Услугами государственного юридического бюро в Псковской области воспользовались 650 человек

Ключевые направления взаимодействия между органами власти Псковской области и структурами Минюста России, включая ФСИН и ФССП, обсудил губернатор региона с министром юстиции РФ Константином Чуйченко, сообщил глава области в своем Мах.

Особое внимание уделили работе государственного юридического бюро: его услугами воспользовались уже 650 человек, большинство – участники СВО и их семьи.

Для повышения доступности помощи специалисты выезжают в муниципалитеты: с начала года посетили 7 районов и город Великие Луки. Помощь получили более 40 граждан.

Между региональным управлением Минюста и министерством юстиции Псковской области выстроено тесное взаимодействие – по вопросам деятельности ЗАГС, адвокатуры, нотариата и оказания правовой помощи.

Ежегодно 20 ноября в регионе проходит Всероссийский День правовой помощи детям – с лекциями, квизами и разговорами на актуальные для подростков темы.



