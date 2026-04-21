Оксана Филиппова принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России»

Глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова вместе с коллегами в составе делегация Псковской области принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве в национальном центре «Россия», сообщила глава в своем Мах.
В составе региональной делегации — главы муниципальных образований, руководители муниципальных организаций, представители профильного блока правительства Псковской области, руководство Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В целом мероприятие, приуроченное к Дню местного самоуправления, объединило 7 тысяч участников из 89 регионов страны.
«Третий раз муниципальная делегация Псковской области представляет наш регион на форуме. Работа на самых разнообразных площадках, секциях, спикерами которых являются ведущие политические деятели государства, руководители регионов, обмен опытом и лучшими муниципальными практиками - это возможность получить профессиональные и полезные знания по управлению муниципалитетом. О нашем муниципалитете рассказала в интервью для Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, которая является соорганизатором мероприятия. Лучший опыт представлен победителями и финалистами всероссийской премии "Служение", учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина в целях поддержки муниципальных инициатив», - сказала Оксана Филиппова.