Оксана Филиппова принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России»

Глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова вместе с коллегами в составе делегация Псковской области принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве в национальном центре «Россия», сообщила глава в своем Мах.

В составе региональной делегации — главы муниципальных образований, руководители муниципальных организаций, представители профильного блока правительства Псковской области, руководство Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В целом мероприятие, приуроченное к Дню местного самоуправления, объединило 7 тысяч участников из 89 регионов страны.