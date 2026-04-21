 
Общество

Оксана Филиппова принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России»

0

Глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова вместе с коллегами в составе делегация Псковской области принимает участие в третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве в национальном центре «Россия», сообщила глава в своем Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

 В составе региональной делегации — главы муниципальных образований, руководители муниципальных организаций, представители профильного блока правительства Псковской области, руководство Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В целом мероприятие, приуроченное к Дню местного самоуправления, объединило 7 тысяч участников из 89 регионов страны.

 
«Третий раз муниципальная делегация Псковской области представляет наш регион на форуме. Работа на самых разнообразных площадках, секциях, спикерами которых являются ведущие политические деятели государства, руководители регионов, обмен опытом и лучшими муниципальными практиками - это возможность получить профессиональные и полезные знания по управлению муниципалитетом. О нашем муниципалитете рассказала в интервью для Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, которая является соорганизатором мероприятия. Лучший опыт представлен победителями и финалистами всероссийской премии "Служение", учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина в целях поддержки муниципальных инициатив», - сказала Оксана Филиппова.

 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026