Дмитрий Шахов предложил собрать методичку по жизнеустройству людей с ментальными нарушениями

По приглашению правительства Псковской области региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на стратегической сессии принял участие в обсуждении вопросов организации жизнеустройства людей с ментальными нарушениями, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Мероприятие прошло на площадке Социального городка Пскова и собрало около 100 человек — представителей исполнительных органов власти региона, общественных организаций, руководителей и специалистов организаций стационарного социального обслуживания.

Выступая на стратегической сессии, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что сегодня у всех участников есть возможность получить новые знания и информацию, практические рекомендации для работы с серьезной аудиторией — гражданами, которые нуждаются в специальном сопровождении, уходе, внимании и заботе.

Приглашенным экспертом выступила председатель правления Центра лечебной педагогики, член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова, которая рассказала о перспективах развития социальной помощи, совершенствовании системы поддержки качества жизни. Отдельно спикер отметила опыт социального сопровождения Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

В продолжение стратегической сессии участники в группах проанализировали актуальные вопросы по трем ключевым трекам — медицина, образование и жизнеустройство, особое внимание уделили выстраиванию межведомственного взаимодействия и социальному обслуживанию.

В своём выступлении перед участниками стратегической сессии уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание, что рассматриваемые вопросы и разбор конкретных ситуаций являются очень важными элементами мероприятия, позволяющими выработать единую процедуру обеспечения прав граждан с ментальными нарушениями здоровья.

«Очень важно, чтобы действия и решения органов власти, кто задействован в решении этих насущных вопросов, обязательно не допускали нарушения прав. Особенно, когда это касается такой категории граждан, чтобы эти решения были направлены на поддержку семейных связей, а не на их разрыв, даже когда ситуация кажется необратимой», — сказал Дмитрий Шахов.

Оценивая действия территориальных органов министерства социальной защиты Псковской области, организаций социального обслуживания и других, кто был задействован в практических занятиях, региональный омбудсмен отметил, что с точки соблюдения прав и свобод граждан решения были безупречны. В конце своего выступления уполномоченный по правам человека в Псковской области предложил обобщить всё, что касалось практической деятельности, и оформить это в качестве методических материалов, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше сотрудников соответствующих органов и служб. И, конечно, учитывая, что при обеспечении прав граждан с ментальными нарушениями здоровья задействованы различные органы власти, социальные службы и медицинские учреждения, то целесообразно принять совместный нормативный документ о порядке межведомственного взаимодействия.

В рамках стратегической сессии были рассмотрены актуальные вопросы организации стационарного социального обслуживания граждан с ментальными нарушениями, жизнеустройство вне стен домов-интернатов, комплексное сопровождение и подготовка специалистов к работе с детьми и взрослыми целевой группы.