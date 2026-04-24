Мошенники начали требовать с дачников штрафы за борщевик и мусор

После ужесточения в 2026 году ответственности для дачников, например, за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками на них нацелились мошенники, рассказали в российском сервисе разведки утечек данных DLBI.

В преддверии дачного сезона мошенники начали рассылать владельцам земельных участков фейковые e-mail и смс-сообщения, содержащие информацию о якобы обнаруженных на участке сорняках и мусоре.

При переходе по ссылке жертве предлагается произвести оплату штрафа со скидкой, после чего ее телефон передается в колл-центр, который пытается реализовать типовую схему со взломанным аккаунтом «Госуслуг». Сообщения, по мнению экспертов DLBI, рассылаются по данным Росреестра, попавшим в утечки в прошлом и позапрошлом годах, пишут «Известия».

Как отметил основатель и технический директор компании Ашот Оганесян, мошенники фактически создали конвейер заработка на изменениях российского законодательства. Они пользуются тем, что административные нарушения обычно предусматривают финансовые наказания.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по СМС или электронной почте. Ожидать всплеска использования этих можно схем уже во время майских праздников, когда станет возможным анонсированный контроль использования земли с помощью дронов», — отметил он.

