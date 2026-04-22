Суд взыскал с печерянина более 2,3 млн рублей за уклонение от таможенных платежей

Печорский районный суд рассмотрел административный иск от Псковской таможни о взыскании с физического лица таможенных платежей и пени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Обвиняемый в январе 2025 года ввез через таможенный пост Куничина Гора Псковской таможни на территорию Таможенного союза автомобиль марки BMW 535D, который в дальнейшем перевёз в Мурманскую область и там передал иному лицу. Транспортное средство было задержано.

«Передача транспортного средства иным лицам в нарушение статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза недопустима», - заметили в пресс-службе судов.

За передачу автомобиля иному лицу обвиняемый был привлечён к административной ответственности с обязательной выплатой таможенных платежей. Подсудимый обязательства не выполнил, что послужило поводом для обращения в суд с иском.

Суд удовлетворил административный иск Псковской таможни, взыскав с обвиняемого таможенные платежи и пени на общую сумму 2 359 441 рубль, а также расходы по оплате госпошлины.