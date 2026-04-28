На псковичку возбудили уголовное дело за оскорбление судьи

Дознаватель УФССП России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту проявления неуважения к суду, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Процессуальное решение принято в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району в отношении гражданки, допустившей оскорбительные высказывания в ходе судебного разбирательства.

«Инцидент произошёл во время рассмотрения дела. В зале суда гражданка позволила себе высказывания, унижающие честь и достоинство участников процесса», - рассказали приставы.

В рамках проведённой дознавателем процессуальной работы для объективной оценки высказываний была назначена лингвистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, в речи подозреваемой выявлены признаки оскорбления судьи Псковского городского суда, выраженные в неприличной форме.

УФССП России по Псковской области напоминает, что высказывания в адрес суда и участников судебного разбирательства, унижающие честь и достоинство, недопустимы, поскольку посягают на авторитет судебной власти и подрывают основы осуществления правосудия.

Изначально уголовное дело было возбуждено дознавателем по части 1 статьи 297 УК РФ. Однако по результатам собранных доказательств и экспертного исследования действия фигурантки переквалифицированы на часть 2 статьи 297 УК РФ — как более тяжкое преступление, связанное с оскорблением судьи как представителя власти.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для последующей передачи и расследования в следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета РФ. 

