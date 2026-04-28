Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 29 апреля

С 29 апреля местами по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса по региональной шкале, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

В пожароопасный период в лесу запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу; стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия.

Также нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал; заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях.

МЧС обращается с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Родителям необходимо не оставлять без присмотра детей. Отдыхающим людям следует быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».