Только 10% псковичей могут презентовать себя на рынке труда — опрос

Только 10% псковичей могут себя презентовать на рынке труда, рассказали аналитики HR-платформы Skillaz и hh.ru, которые провели масштабный опрос среди 2,6 тысячи российских соискателей, в том числе из Псковской области.

Исследование показало разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в своем опыте, но лишь немногие умеют эффективно представить его работодателю.

Аналитики выяснили, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (36% против 9%). Главными сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 75% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (68%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 23% делают на него ставку при поиске работы.

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).