 
Общество

Лингвисты ПсковГУ издали сопоставительный словарь русских и белорусских диалектов

Лингвисты Псковского государственного университета издали уникальный сопоставительный словарь русских и белорусских диалектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

«Книга "Перекрёстки и росстани" — это диалектный словарь почти на 600 страниц, в котором нашли отражение больше 700 фактов сходства в народной речи русского и белорусского языков в приграничной зоне. В чем уникальность исследования? В словаре собраны диалектные материалы юга Псковской области и севера Беларуси, которые долгое время переживали общие исторические процессы. Поэтому в речи людей, живших на сопредельных территориях, есть много общих слов, обозначающих жизненно важные явления», - рассказали в университете.

Базу для создания словаря составили в том числе ранее неопубликованные диалектные материалы. Их годами собирали студенты и преподаватели ПсковГУ во время фольклорных и диалектологических экспедиций.

 

Над составлением книги на протяжении многих лет работали сотрудники научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталья Большакова, Лина Воробьева, Зинаида Митченко и Мая Муратова.

Ознакомиться с изданием можно на кафедре филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, в лаборатории «Социогуманитарная регионика», библиотеке вуза и Центральной городской библиотеке города Пскова. 

