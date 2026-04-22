Лингвисты ПсковГУ издали сопоставительный словарь русских и белорусских диалектов

Лингвисты Псковского государственного университета издали уникальный сопоставительный словарь русских и белорусских диалектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
Базу для создания словаря составили в том числе ранее неопубликованные диалектные материалы. Их годами собирали студенты и преподаватели ПсковГУ во время фольклорных и диалектологических экспедиций.
Над составлением книги на протяжении многих лет работали сотрудники научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталья Большакова, Лина Воробьева, Зинаида Митченко и Мая Муратова.
Ознакомиться с изданием можно на кафедре филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, в лаборатории «Социогуманитарная регионика», библиотеке вуза и Центральной городской библиотеке города Пскова.