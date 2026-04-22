Пять представительств Ассоциации ветеранов СВО откроют в Псковской области

Пять представительств Ассоциации ветеранов СВО откроют в Опочке, Печорах, Острове, Псковском округе и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».
Фото здесь и далее: региональное отделение «Единой России»
В Пскове сенатор Совета Федерации Алексей Наумец провел встречу с участниками Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО). Мероприятие прошло на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Во встрече также приняли участие ветераны СВО, действующие военнослужащие и участники предварительного голосования «Единой России». Разговор шел о роли фонда «Защитники Отечества», деятельности Ассоциации ветеранов, необходимости вносить вклад в общую победу и сборе наказов в Народную программу партии.
Участники подчеркнули важность сплоченности. Сенатор Алексей Наумец призвал активно вовлекать в Ассоциацию друзей и товарищей и искренне поблагодарил представителей СМИ, которые через телевидение, радио, печатные и интернет-издания рассказывают о ее работе.
Алексей Наумец предложил ветеранам обращаться к нему напрямую с нерешенными проблемами: «Подойдите, скажите мне. Может, вы столкнулись с проблемой, которую никто не хочет решать. Нельзя проходить мимо чужой беды и относиться безразлично. Нет чужой беды. Мы должны быть достойными участниками СВО».
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева подтвердила готовность к диалогу:
Встреча завершилась вручением членских билетов и значков участникам ассоциации ветеранов СВО, а также общим фото на память.
