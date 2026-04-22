Пять представительств Ассоциации ветеранов СВО откроют в Псковской области

Пять представительств Ассоциации ветеранов СВО откроют в Опочке, Печорах, Острове, Псковском округе и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Единой России»

В Пскове сенатор Совета Федерации Алексей Наумец провел встречу с участниками Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО). Мероприятие прошло на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Во встрече также приняли участие ветераны СВО, действующие военнослужащие и участники предварительного голосования «Единой России». Разговор шел о роли фонда «Защитники Отечества», деятельности Ассоциации ветеранов, необходимости вносить вклад в общую победу и сборе наказов в Народную программу партии.

Участники подчеркнули важность сплоченности. Сенатор Алексей Наумец призвал активно вовлекать в Ассоциацию друзей и товарищей и искренне поблагодарил представителей СМИ, которые через телевидение, радио, печатные и интернет-издания рассказывают о ее работе.

«Если мы справились на войне, неужели не справимся в мирной жизни? Кому тогда доверять?» — отметил он, процитировав слова президента Владимира Путина: «Не бойтесь доверять людям, которые прошли через СВО. Если они справились на фронте, они справятся и в мирной жизни».

Одним из главных итогов встречи стало объявление о создании пяти представительств Ассоциации ветеранов СВО в муниципальных округах региона: Опочка, Печоры, Остров, Псковский округ и Великие Луки. Планируется, что это укрепит поддержку боевых товарищей на местах.

Сенатор подчеркнул: «Наша задача — оказание действенной помощи боевым товарищам, которые нуждаются в ней, семьям тех, кто воюет, и семьям тех, кто потерял родных и близких».

Алексей Наумец предложил ветеранам обращаться к нему напрямую с нерешенными проблемами: «Подойдите, скажите мне. Может, вы столкнулись с проблемой, которую никто не хочет решать. Нельзя проходить мимо чужой беды и относиться безразлично. Нет чужой беды. Мы должны быть достойными участниками СВО».

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева подтвердила готовность к диалогу:

«Очень важно нам вас слышать, потому что лучше вас никто не скажет, что надо и как надо. Отправляйте свои предложения, наказы — мы через Алексея Васильевича передадим их на федеральный уровень для включения в Народную программу». Она отметила, что фонд служит тем, кто защищает Россию, и всегда рядом с ветеранами.

Встреча завершилась вручением членских билетов и значков участникам ассоциации ветеранов СВО, а также общим фото на память.