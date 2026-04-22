 
Общество

Методы профилактики крысиной лихорадки перечислили псковским дачникам

0

С наступлением дачного сезона увеличивается риск подхватить различные заболевания от грызунов, поэтому важно помнить о правильной профилактике, рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото сгенерировано нейросетью

Одним из самых главных методов профилактики считают уборку. После зимы следует тщательно убрать дом, используя для этого дезинфицирующие средства и обязательные средства защиты – респиратор и перчатки.

Все, что хранилось на даче, – постельное белье, подушки, одеяла, шторы – стоит отправить в стирку или химчистку, а ковры и все остальное, не подлежащее стирке или чистке, следует хорошо проветрить на свежем воздухе.

Последнее, но не менее важное, это проверка продуктов, оставшихся с осени. Особое внимание стоит уделить упаковке: даже маленькая дырочка может быть сигналом, что продукт уже небезопасен.

«Лучше выбросить – не рискуйте!» - добавляют представители Роспотребнадзора по Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026