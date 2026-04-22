Методы профилактики крысиной лихорадки перечислили псковским дачникам

С наступлением дачного сезона увеличивается риск подхватить различные заболевания от грызунов, поэтому важно помнить о правильной профилактике, рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Одним из самых главных методов профилактики считают уборку. После зимы следует тщательно убрать дом, используя для этого дезинфицирующие средства и обязательные средства защиты – респиратор и перчатки.

Все, что хранилось на даче, – постельное белье, подушки, одеяла, шторы – стоит отправить в стирку или химчистку, а ковры и все остальное, не подлежащее стирке или чистке, следует хорошо проветрить на свежем воздухе.

Последнее, но не менее важное, это проверка продуктов, оставшихся с осени. Особое внимание стоит уделить упаковке: даже маленькая дырочка может быть сигналом, что продукт уже небезопасен.

«Лучше выбросить – не рискуйте!» - добавляют представители Роспотребнадзора по Псковской области.