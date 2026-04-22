Студентов Псковской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о старте приёма заявок на грантовый конкурс «Двигай сообщества». Участие в нём могут принять студенты средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят развивать свои профессиональные и творческие сообщества, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики региона.

Конкурс проводится в одной номинации #двигай_сообщества, направленной на поддержку и развитие студенческих объединений в техникумах и колледжах. Грантовые средства можно направить на создание студенческих медиа, проведение образовательных программ, конкурсов, фестивалей, а также на формирование новых или развитие существующих секций и клубов.

Минимальный размер гранта – 5 000 рублей, максимальный – 2 000 000 рублей.

Один участник может подать не более одной заявки, содержащей один проект. Заявки принимаются до 20 мая 23026 года в электронном виде через ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: myrosmol.ru.

При заполнении заявки необходимо использовать методические рекомендации для физических лиц. Рекомендованный срок реализации проектов: август 2026 – июль 2027 года.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев отметил важность этого конкурса для региона: «Конкурс “Двигай сообщества” – это прекрасная возможность для студентов наших колледжей и техникумов заявить о себе, получить финансовую поддержку на реализацию своих идей и сделать жизнь в своих учебных заведениях ярче и интереснее. Я призываю всех активных и инициативных ребят участвовать. Не бойтесь мечтать и действовать – Росмолодёжь поможет вам воплотить задуманное!»



Конкурс проводится с 2024 года и объединяет проекты студентов СПО со всей страны. В 2025 году грантовую поддержку на общую сумму более 75 миллионов рублей получили 63 проекта-победителя. В этом году организаторы ожидают ещё большую активность от обучающихся учреждений СПО, включая студентов из Псковской области.