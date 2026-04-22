Суд приговорил псковича к условному сроку за хранение крупной партии наркотиков

Житель Пскова признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

По данным следствия, мужчина нашёл наркотическое средство массой 2,38 г на участке местности в районе улицы Генерала Маргелова в Пскове и присвоил его для личного употребления.

Задержание произошло при переходе железнодорожных путей в районе перегона «Полковая‑Моглино». Сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте изъяли запрещённое вещество.

Псковский городской суд, рассмотрев материалы дела и учитывая доказательства, представленные Псковской транспортной прокуратурой, вынес приговор. С учётом смягчающих обстоятельств мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.