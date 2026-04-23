Материал о заработке сына экс-ректора ПсковГУ стал самым читаемым за неделю

Материал о заработке сына экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной стал самым читаемым за последние 7 дней на сайте Псковской Ленты Новостей.

В распоряжении ПЛН оказался документ, из которого следует, что 9 августа 2024 года государственный медиахолдинг Псковской области под руководством Ирины Федоровой заключил договор гражданско-правового характера на оказание услуг.

Исполнитель договора — на тот момент 17-летний сын ректора ПсковГУ Натальи Ильиной — Гордей Квасов. Срок выполнения работ — 1 (один) день. Оплата — 57 500 рублей.

Новость вызвала общественный резонанс, связанный с логичным непониманием того, для чего госмедиахолдингу, которому ежегодно выделяется около 150 млн рублей, потребовался неопытный журналист, да еще и за 57 тысяч рублей за один день работы. Для журналистов районных газет, которым финансирование давно обрезали везде, где только можно, живущих на зарплаты, о которых неудобно говорить вслух, такой «однодневный контракт» сродни сорванному джек-поту.

