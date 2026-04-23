Т2 запустила продажи мобильных телефонов и SIM-карт в «Почте России» на территории Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, расширяет партнерство с «Почтой России» и запускает готовые решения для связи – продажи мобильного телефона по выгодной цене в комплекте с SIM-картой. Сотрудничество с «Почтой России» охватило более 30 почтовых отделений Псковской области, как в административных центрах, так и в небольших населенных пунктах.
Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» – SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте с телефоном. Готовые решения для связи способствуют цифровизации сел и малых городов страны. Сейчас в «Почте России» для покупателей Т2 действуют следующее предложение: телефон BQ плюс тариф «Социальный» на месяц – за 790 рублей. Продажа осуществляется через операторов в отделениях почтовой связи в Псковском, Себежском, Островском, Невельском, Порховском и Великолукском районах.
Для Т2 сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает доступ к уникальному покрытию – селам и малым городам, где зачастую нет салонов связи и больших ретейлеров. Такой канал продаж гарантирует Т2 доступ к высокому ежедневному трафику и труднодоступным местам страны.
