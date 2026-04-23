Т2 запустила продажи мобильных телефонов и SIM-карт в «Почте России» на территории Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, расширяет партнерство с «Почтой России» и запускает готовые решения для связи – продажи мобильного телефона по выгодной цене в комплекте с SIM-картой. Сотрудничество с «Почтой России» охватило более 30 почтовых отделений Псковской области, как в административных центрах, так и в небольших населенных пунктах.

Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» – SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте с телефоном. Готовые решения для связи способствуют цифровизации сел и малых городов страны. Сейчас в «Почте России» для покупателей Т2 действуют следующее предложение: телефон BQ плюс тариф «Социальный» на месяц – за 790 рублей. Продажа осуществляется через операторов в отделениях почтовой связи в Псковском, Себежском, Островском, Невельском, Порховском и Великолукском районах.

Для Т2 сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает доступ к уникальному покрытию – селам и малым городам, где зачастую нет салонов связи и больших ретейлеров. Такой канал продаж гарантирует Т2 доступ к высокому ежедневному трафику и труднодоступным местам страны.

«В отделениях "Почты России" высокий ежедневный трафик. Для многих жителей села, в том числе для старшего поколения, поход на почту – привычный сценарий, покупки в отделениях воспринимаются комфортнее, чем в торговом центре или онлайнмагазине. В ряде населенных пунктов отделение почты – единственное место, где можно не только отправить посылку, но и оплатить услуги, получить пенсию и купить базовые товары. Проект по пакетным продажам мы оцениваем как успешный. В планах – масштабировать решение на большее количество отделений партнера», - сказал директор по продажам на массовом рынке Т2 Денис Голещихин.

«Наш проект позволяет клиентам приобретать качественные мобильные устройства и подключаться к услугам связи прямо в почтовых отделениях. В ближайших планах – расширить его географию, обеспечивая таким образом равный доступ к современным технологиям и коммуникациям каждому жителю нашей страны, даже там, где нет магазинов электроники и салонов сотовой связи», - отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

