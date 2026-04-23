Повышение качества лабораторной диагностики обсудили в Псковской областной больнице

В Псковской областной клинической больнице состоялась научно-практическая лекция «Индикаторы качества преаналитического этапа: разбор причин снижения качества проб крови», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

На лекции подробно разобрали ошибки, которые допускают на этапе забора, транспортировки и хранения биоматериала, влияющие на точность результата анализа.

Особое внимание было уделено правильной подготовке пациента к сдаче крови, технике венепункции, выбору пробирок и соблюдению временных интервалов, влиянию гемолиза, липемии и других факторов на результаты.

«Лекция вызвала живой интерес у медицинских сестёр и лаборантов, ведь качество диагностики начинается задолго до того, как проба попадает в анализатор. Благодарим спикера за содержательный доклад и всех участников за стремление к профессиональному росту», - добавляют в Псковской областной клинической больнице. 

