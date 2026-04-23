Бывшие бухгалтеры аптечной сети в Великих Луках присвоили свыше 3,5 млн рублей и лишились свободы

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении двух бывших бухгалтеров аптечной сети в Великолукском городском суде завершилось обвинительным приговором, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Великолукский городской суд

Бывшие бухгалтеры, злоупотребляя доверием своего работодателя, на протяжении нескольких лет незаконно обогащались, начисляя себе дополнительные премии и необоснованно завышая свою заработную плату.

Судом установлено, что за три года сумма незаконно полученных подсудимыми выплат превысила 3,5 миллиона рублей.

Не смотря на принятие женщинами мер к сокрытию следов преступления и полное отрицание своей вины, государственный обвинитель представил суду совокупность неопровержимых доказательств их причастности к совершенному преступлению.

Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил каждой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима.