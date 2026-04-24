Опрос показал, почему работодатели не указывают зарплаты в вакансиях

Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования, следует из исследования Superjob.

«Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней - зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров», - говорится в сообщении.

Уточняется, что трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.

Согласно данным, каждая пятая компания (20%) использует формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате. Столько же компаний честно говорят, что их предложение ниже рыночного, пишет РИА Новости.

Кроме того, еще 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% надеются сэкономить - по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Исследование проводилось с 20 марта по 13 апреля среди 500 россиян в 190 населенных пунктах. Данные по погрешности не приводятся.