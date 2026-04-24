Как избежать фишинга при покупке билетов, ответили россиянам

В преддверии майских праздников россиянам, планирующим провести выходные в путешествии, необходимо при покупке билетов обращать внимание на отличительные признаки копий сайтов авиакомпаний и билетных агрегаторов, созданных злоумышленниками. Об этом сообщил директор проектов страховой компании «Сберстрахование» Никита Тырин.

«Сайт-двойник с первого взгляда практически невозможно отличить от настоящего: логотипы, разделы, список рейсов, время вылета и план салона - все как обычно. Подделку выдает адресная строка браузера: она может отличаться от подлинника на один символ, иметь цифру вместо буквы или непривычное окончание в названии сайта», - сказал он.

Эксперт отметил, что такие нюансы легко пропустить, особенно в спешке. При этом мошенники рассчитывают именно на торопливость, когда человек видит нужный рейс по привлекательной цене и хочет успеть забронировать билеты, пока места в наличии.

Также перед покупкой рекомендуется проверить возраст домена через whois-сервисы: открытые базы данных, которые показывают, когда сайт был зарегистрирован и на кого оформлен. «Легальные сервисы работают годами, тогда как фишинговые ресурсы существуют считанные недели. Молодой домен, зарегистрированный на частное лицо», - повод остановиться и перепроверить сайт", - подчеркнул Тырин.

Кроме того, если покупателя не просят выбрать место и заполнить паспортные данные, а стремятся как можно скорее довести до экрана оплаты, то это является признаком мошенничества. По данным эксперта, разброс цен между проверенными сервисами на одном маршруте, как правило, не превышает 5-10%, а предложение вдвое ниже рынка обычно оказывается приманкой мошенников.

Злоумышленники также могут использовать различные схемы обмана покупателей - например, при оплате билетов сайт сообщает, что операция не прошла, и предлагает попробовать еще раз, пишет ТАСС. «На самом деле деньги уже списаны, но человек об этом не знает и вводит реквизиты повторно. Когда ошибка обнаруживается и пользователь обращается в поддержку сервиса, в дело вступает "менеджер": он звонит, чтобы помочь с возвратом, и просит перейти по ссылке или назвать данные карты. Переход по этой ссылке оборачивается очередным списанием. Снизить потери помогает привычка держать для онлайн покупок отдельную карту и пополнять ее ровно на нужную сумму перед каждой транзакцией», - отметил эксперт.

В случае, если мошенникам удалось обмануть покупателя, то необходимо немедленно заблокировать банковскую карту через приложение или позвонив в банк. «Это позволит избежать дальнейших несанкционированных списаний. К сожалению, рассчитывать на возврат средств в подобных ситуациях стоит не всегда - если человек сам отдал средства, даже под влиянием обмана, банк ничего сделать не сможет и нужно будет обращаться в полицию», - заключил эксперт.