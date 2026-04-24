Четверо граждан Афганистана арестованы за пересечение границы РФ в Усвятском районе

Невельский районный суд заключил под стражу четверых граждан Исламского Эмирата Афганистан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

20 апреля в районе населённого пункта Альшуты Усвятского района четыре иностранных гражданина попытались незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации, следуя пешком в обход пунктов пропуска по направлению из Российской Федерации в Республику Беларусь.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток.