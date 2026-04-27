Кардиолог объяснил, зачем в РФ появятся врачи по медицине здорового долголетия

С 1 апреля 2026 года в российской системе здравоохранения официально появилась новая должность — «врач по медицине здорового долголетия». Такое поручение правительство дало Минздраву в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Казалось бы, событие из разряда бюрократических. Но за ним стоит фундаментальный разворот в логике всей медицины — от лечения болезней к их предотвращению, считает кардиолог, кандидат медицинских наук, идеолог клубов здоровья и долголетия RODINA Александр Орлов.

«До 20 июня 2024 года классическая медицина в России официально считала превентивное направление несерьёзным. Буквально на следующий день после того, как президент включил здоровое долголетие в список национальных приоритетов, те же федеральные научно-исследовательские институты начали срочно создавать у себя соответствующие подразделения. Это забавно, но это и есть реальный разворот», — говорит Орлов.

В чём принципиальная суть нового подхода? Практически ни одно социально значимое заболевание — сердечно-сосудистое, онкологическое — не возникает внезапно. Оно годами формируется по неправильным рельсам. У этого пути есть контрольные точки, известные медицинской науке. Просто они не классифицируются как болезни — значит, система ими не занимается. Нет диагноза, нечего лечить.

«Мы работаем именно в этом промежутке — до диагноза. Мы воспринимаем старение как патологический процесс. Организм разрушается по мере движения по оси времени — это ненормально, это болезнь. И её нужно лечить», - пояснил кардиолог.

Вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» уточнила: люди с медленной скоростью старения уже сейчас способны дожить до 100–120 лет. Задача государства — сделать это не исключением, а нормой. Именно под это создаётся новая специальность, разворачивается сеть центров здоровья и запускаются программы ранней диагностики.

По данным IMARC Group, объём велнес-рынка в России в 2024 году составил около 62 миллиардов долларов. Треть россиян, по исследованию агентства ORO, уже осознанно переходят на здоровый образ жизни. Спрос есть. Теперь появляется и официальное предложение.

Орлов убеждён: разворот необратим. Но предупреждает о рисках быстрого роста. Поле превентивной медицины стремительно заполняется людьми без медицинского образования — нутрициологами, коучами по «протоколам долголетия». Они могут дискредитировать направление, которое строилось полтора десятилетия.

«Люди с запросом на превенцию нередко остаются беспомощны: серьёзная медицина им ответить не может — нет диагноза, нет разговора. Вот почему новая специальность важна: не как строчка в номенклатуре, а как реальный институт», - подчеркнул Орлов.

Новый врач — это не терапевт, который ставит диагнозы. Это специалист, который работает с людьми, у которых их ещё нет.