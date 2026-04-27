В Пскове продолжается возведение моста через реку Великая на Северном обходе

В Псковской области продолжается реализация крупного дорожного проекта — при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет строительство Северного обхода города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мост через реку Великая является ключевым и наиболее технологически сложным элементом проекта. В настоящее время наиболее активно ведутся работы по возведению русловых четвертой и пятой опор. Всего проектом предусмотрено строительство шести опор. После выполнения надвижки на крайнюю опору моста в деревне Родине строители перейдут к опусканию пролетного строения на проектные отметки, устройству железобетонной плиты проезжей части, обустройству подходов к мосту, монтажу инженерных коммуникаций и систем освещения.

В строительстве моста активно применяются передовые технологии и материалы, которые не только ускоряют процесс, но и гарантируют высокую надежность и долговечность сооружения. Так, например, сборка металлического пролетного строения осуществляется на стапельной площадке одного берега, а затем с помощью специальных толкающих устройств будет постепенно надвинуто на русловые опоры и крайнюю, которая возведена на левом берегу. Такой подход позволяет минимизировать воздействие на водную среду и сократить сроки строительства. К сведению, технология надвижки пролетного строения ранее успешно использовалась при строительстве Крымского моста и доказала свою эффективность: сроки монтажа сокращаются примерно на 40%, а точность установки повышается.

Проектом также предусмотрено строительство путепроводов, которые сегодня возводятся на разных участках трассы. Подходы к путепроводам формируются из бетонных блоков, позволяющих обеспечить устойчивость насыпи в стесненных условиях. Данные армогрунтовые насыпи и подпорные стены требуют тщательной подготовки: послойное уплотнение слоев насыпи, устройство внутренних дренажей, строгое соблюдение технологии армирования геосинтатическими материалами. В результате подходы к опорам путепроводов получаются максимально устойчивыми и долговечными, отмечают специалисты.

Напомним, что протяженность Северного обхода Пскова — более 8,7 километров. Проект включает четырехполосную магистраль, две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов и новый мост через реку Великая. Северный обход соединит федеральные трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье и А-212 Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой. Новая дорога также обеспечит удобный доступ к особой экономической зоне «Моглино».