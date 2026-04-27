 
Общество

Путин призвал законодателей не зацикливаться на запретах и ограничениях

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что им приходится сталкиваться с беспрецедентными вызовами.

«В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться - это контрпродуктивно», - сказал Владимир Путин, выступая на Совете законодателей при Федеральном Собрании.

Он также добавил, что «излишние барьеры тормозят развитие».

При этом Владимир Путин заявил что политическая система России доказала свою прочность, устойчивость и подлинную суверенность, пишет «Интерфакс».

«Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на давление, угрозы и агрессивные выпады против страны российский народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство - быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне.

Президент поблагодарил депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, а также региональных парламентариев за активную политическую позицию и высокий уровень профессионализма.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции - это наша уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию и наш народ. Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать - превыше всего», - сказал Владимир Путин, подчеркнув, что это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения.
