В Псковской области издан опочецкий том книги «Солдаты Победы»

Десятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы», посвященный участникам Великой Отечественной войны — уроженцам Опочецкой земли, издали в Псковской области. Новое издание продемонстрировали на заседании областной редколлегии под председательством Первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Первый вице-губернатор поблагодарила участников редакционной коллегии и тех, кто работал над сбором и редактированием материала для десятого тома.

«Сегодня приветствуем новое издание книги "Солдаты Победы“. Выполнена достойная и серьезная работа. Мы будем гордиться тем сборником, который сегодня представлен нашим потомкам», — выступила Вера Емельянова.

Главный редактор издания Николай Никитенко подробно рассказал о создании тома о героях Опочецкой земли.

«Выход очередного тома нашего издания — всегда приятная весть. Экземпляры нашего тома поступят во все библиотеки муниципалитетов и городов, учреждения, подведомственные региональному Министерству культуры, музеи, архивы, ветеранские организации. Значительную часть планируется направить в Опочецкий округ для торжественного вручения ближайшим родственникам участников Великой Отечественной войны. В томе опубликованы сведения о 820 участниках войны, статьи проиллюстрированы 386 фотографиями», — сказал Николай Никитенко.

Вера Емельянова поручила проработать вопрос торжественного мероприятия по случаю презентации книги в Опочецком муниципальном округе накануне Дня Победы.

В рамках заседания редколлегии участники обсудили работу по подготовке 11-го тома книги «Солдаты Победы». Он будет рассказывать об участниках войны с Пустошкинской земли. На данный момент идет подготовка материалов, вносятся редакторские правки в начальные страницы тома — предисловие, вступительную статью, а также проведена работа по корректировке изображений.

Речь зашла и о подготовке материалов для издания книги об участниках боевых действий в Афганистане. В этой части псковской рабочей группе было рекомендовано активизировать работу по сбору данных материалов.

Также в ходе заседания редколлегии утвержден план работы областной редколлегии на 2026–2027 годы, подведены итоги сбора сведений об уроженцах Псковской области, не включенных в «Книгу Памяти».

Добавим, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, которые вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Всего в настоящее время выпущено десять томов.

В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского района, седьмой — фронтовикам Себежского района. Восьмая книга рассказывает о жителях Островского района — участниках Великой Отечественной войны, девятая — о псковичах.